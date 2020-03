Ozzy Osbourne diventa un videogioco: online gratis "Legend of Ozzy"! Provalo qui

Ozzy Osbourne stupisce i suoi fan con un videogioco molto particolare. Dopo l'uscita del suo nuovo album dopo 10 anni di attesa, "Ordinary Man", l'ex Black Sabbath scende in campo con "Legend of Ozzy". Il gioco è disponibile online sul sito del cantante, in maniera del tutto gratuita e ha una grafica simile ai videogame degli anni '90.

PROVA QUI IL VIDEOGAME "LEGEND OF OZZY"!

Giocare a "Legend of Ozzy" è molto semplice: l'utente deve destreggiarsi in una serie di situazioni e battere personaggi cattivi, diavoli e lupi al fine di raccogliere goccioline di sangue e non far morire il pipistrello che ha le sembianze dell'artista britannico. Il design particolare del gioco è sicuramente quello che affascina di più: un universo 2D che non ci aspetteremo mai di vedere ai giorni nostri, quando i videogiochi sono molto reali. Il gioco è ovviamente accompagnato da una traccia sonora dell'artista.

Per invitate tutti i suoi fan a giocare con lui, Ozzy ha pubblicato su Instagram una piccola clip di lui pipistrello in 2D. Eccola.

LEGEND OF OZZY is LIVE! Try it for yourself at LegendOfOzzy.com

I giocatori possono inserire il loro nome, che verrà pubblicato all'interno di una classifica accanto al punteggio al termine del round.

Recentemente, Ozzy ha dovuto annullare i suoi impegni canori a causa di alcuni problemi di salute. Ma non starà di certo con le mani in mano. È intenzionato a tornare a scrivere ancora. E le novità potrebbero arrivare molto presto.