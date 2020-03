Emergenza Coronavirus: concerti ed eventi annullati fino all'8 marzo. Tutte le disposizioni [IN AGGIORNAMENTO]

Il Coronavirus è purtroppo arrivato anche in Italia e Istituzioni si stanno adoperando per bloccarne la diffusione da più di una settimana. A causa dell’emergenza la scorsa settimana le Regioni italiane colpite hanno preso dei provvedimenti: nello specifico, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Liguria, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia i Governatori hanno messo un’ordinanza, firmata in accordo con il Ministro della Salute, che di fatto bloccava qualsiasi tipo di attività, da quelle scolastiche a quelle museali, passando per qualsiasi tipo di manifestazione pubblica o privata fino al primo marzo.

Nella giornata di ieri la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della diffusione dei virus sul territorio nazionale, ha esteso i divieti e le limitazioni fino all'8 marzo compreso con il Dpcm 1 marzo 2020.



Consulta qui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm)

Come precedentemente annunciato e applicato sono dunque stati bloccati anche alcuni concerti ed eventi pubblici in programma.

Il dettaglio emesso nel decreto:

ZONA ROSSA (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo')

- il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;

- la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;

Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;

- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

Alcuni artisti che avevano in programma dei live in questi giorni hanno dunque dovuto annullarli in via definitiva per attenersi alle disposizioni previste dall’ordinanza. Nelle Regioni interessate, sono chiusi anche i cinema e i teatri.

La situazione è in costante aggiornamento: molti concerti e spettacoli previsti nelle prossime settimane al momento sono da considerarsi solo a rischio perché tutto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza, per colpa della quale potrebbero essere annullati o rimandati a data da destinarsi.