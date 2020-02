Chi ascolta heavy metal preferisce fare sesso in macchina: lo rivela uno studio

Attraverso un sondaggio condotto su un campione di 958 persone, TickPick ha analizzato la connessione tra preferenze musicali e comportamenti in auto. Nei risultati, il dato che sicuramente spicca di più è quello relativo ai rapporti sessuali consumati in macchina: secondo quanto emerso, il 75% dei fan dell'heavy metal ha dichiarato di aver avuto almeno un’esperienza sessuale in auto. La stessa cosa è stata dichiarata anche dal 65% degli intervistati totali, ma sono le persone che ascoltano metal a essersi aggiudicate il primato.

Nella classifica di chi ama fare l’amore in macchina, dopo i fan dell’heavy metal ci sono gli amanti dell’oldies music, ossia della musica rock ‘n’ roll e pop trasmessa dalle radio negli anni ’50-’60, come ad esempio Elvis Presley, Beach Boys, Beatles e così via. Al terzo posto ci sono i fan dell’hip hop, seguiti da quelli del rap e poi da quelli dell’r&b/soul.

Sebbene gli amanti del rock più duro siano quelli che più frequentemente hanno rapporti sessuali sui sedili posteriori della loro automobile, in realtà la musica metal non è il genere preferito quando si tratta di scegliere il sottofondo musicale per gli incontri amorosi. Secondo i dati emersi dal sondaggio, infatti, più del 27% delle volte le persone scelgono i toni soft dell’r&b e del soul per i loro momenti di intimità, mentre il metal viene utilizzato solo circa il 12,6% delle volte.

Un altro interessante dato rivela che nei momenti di passione l’r&b e il soul sono i generi preferiti dalle donne come colonna sonora, mentre gli uomini prediligono il rock classico. La canzone più gettonata è la celebre Let’s Get It On del grande esponente del soul americano Marvin Gaye, ma nella classifica ci sono anche diversi pezzi rock. Closer dei Nine Inch Nails, ad esempio, si trova al terzo posto: questa band è al terzo posto anche nella classifica degli artisti considerati perfetti per creare l’atmosfera per un incontro amoroso. In questo stesso elenco figurano, al sesto posto, anche gli AC/DC.

Ma non è tutto: incontri sessuali a parte, secondo il sondaggio chi ascolta heavy metal tende a dimenticarsi di utilizzare le frecce direzionali per girare a destra o a sinistra. Ma i fan del rock sono solo terzi in questa classifica, battuti al primo posto dagli amanti della musica latino-americana. Quando si guida può capitare a tutti di perdere la pazienza per colpa di qualche automobilista che non rispetta il codice della strada ma, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non sono i fan del metal i più irascibili al volante, anzi tutt’altro, visto che non si trovano neanche nella top 5: quelli che si arrabbiano di più in macchina risultano essere gli amanti del rap.

Tralasciando i generi musicali, quando si viaggia in macchina spesso è il passeggero la causa della rabbia di chi guida, nello specifico quando compie gesti che possono risultare fastidiosi per molte persone: secondo il sondaggio, per il 54,8% degli automobilisti il comportamento più odioso è cambiare il tipo di musica senza prima chiedere il permesso. A seguire, gran parte degli intervistati, in maggioranza donne, odia quando qualcuno cambia brano nel bel mezzo di una canzone, oppure quando parla mentre si ascolta musica; infine, tante persone, in maggioranza uomini, odiano quando il passeggero canta ma è stonato o canta sbagliando o cambiando il testo. Chi volesse consultare i risultati completi del sondaggio, può trovarli qui.