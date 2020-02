Korn, il chitarrista Brian ‘Head’ Welch ha fondato una catena di SPA: "Perfetta per recuperare dopo i tour"

Il chitarrista dei Korn Brian "Head" Welch ha fondato una nuova SPA progettata per aiutare i musicisti a combattere lo stress dei tour.

Il chitarrista dei Korn ha creato Zivel, questo il nome della catena di centri benessere, insieme all'amico e fisioterapista della band, il Dottor Matt O’Neill.

Lanciata nel 2018 nella città natale dei Korn, Bakersfield in California, la struttura comprende tra le varie attività anche macchinari per la crioterapia, per la sauna a infrarossi e l'ossigenoterapia.

Avendo visto la costante stanchezza che deriva dall'essere una rockstar in tour, Welch ha provato sulla sua persona i benefici di questo tipo di trattamenti, arrivando alla conclusione che avrebbe potuto diventare un vero e proprio business.

Il chitarrista ha dichiarato: "Nel 2005 sono riuscito a guarire dopo anni di lotte contro le dipendenze, la depressione e gli istinti suicidi. Mi considero estremamente fortunato per aver trovato finalmente la pace con il corpo, la mente e lo spirito. Ho dedicato la mia vita ad aiutare gli altri a trovare la guarigione e la pace che meritano".

Il chitarrista ha inoltre aggiunto: “Il nostro obiettivo è quello di aprire sedi in tutti gli stati, e infine in tutto il mondo, aiutando persone giovani e meno giovani. Zivel è molto più di una comune SPA, è un modo di vivere in cui crediamo fortemente. Tutti dovrebbero essere trattati e sentirsi come una rockstar!"