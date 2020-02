Flea e il toccante ricordo per Kobe Bryant e la figlia Gianna nel giorno dei funerali. La lettera

La tragica morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna ha sconvolto il mondo dello sport e non solo: ieri il grande campione della NBA e sua figlia sono stati ricordati con la Celebration of Life, una manifestazione che ha visto un’incredibile partecipazione da parte del pubblico e anche delle star dello sport e dello spettacolo, tutti riuniti e commossi allo Staple Center di Los Angeles, nella sede dei Lakers, quella che per anni è stata anche la casa di Kobe.

Dopo aver assistito a tutto questo, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flea, ha dedicato un post su Instagram a Bryant. Il musicista è un grande appassionato di basket e conosceva molto bene il campione, al quale era legato da una profonda amicizia; per questi motivi, il dolore per la sua morte è davvero grande. «L’immensa manifestazione d’amore di ieri per Kobe, la sua bellissima figlia Gianna e per le altre meravigliose persone che abbiamo perso, è stato davvero qualcosa di potente – scrive Flea nel post – in questi giorni dopo la sua morte mi sta distruggendo ricevere messaggi da un’enorme quantità di persone che mi scrivono per farmi sapere che sono in lacrime, che sono scioccate o tristi. Tra queste persone ci sono anche molti amici che hanno espresso antipatia per Kobe quando era vivo, per varie ragioni».

«Di fronte a tutto questo – prosegue il bassista – ho tratto una conclusione, ossia che quando Kobe giocava a basket, spesso si trovava in un posto oltre ogni limite, era lì in area, perso in quel momento, completamente nel presente e pienamente nel suo spirito. In quei momenti – sottolinea – abbiamo potuto vedere cosa significa essere illuminati. Come un monaco che se ne sta seduto in una grotta sull’Himalaya per tutta la vita. E lo ha fatto più volte, di fronte a tutti noi, in televisione. Che vi piaccia o meno, tutti noi desideriamo vivere completamente il momento. È nella natura umana ed è la nostra unica possibilità di essere davvero felici, che sia o meno consapevolmente. Lo abbiamo visto e lo abbiamo provato. E ha superato qualsiasi barriera umana. Io lo amavo». Il toccante messaggio di Flea è stato molto apprezzato dai fan che tra i commenti lo hanno ringraziato per queste parole.