Queen, la città di Londra dedica una via a Freddie Mercury. La cerimonia con la sorella Kashmira

Freddie Mercury è ormai una leggenda della musica e, come capita spesso ai grandi personaggi del passato, anche a lui è stata dedicata una strada: si trova a Feltham, il sobborgo a ovest di Londra dove la sua famiglia si stabilì dopo essere fuggita da Zanzibar nel 1964.

In quel quartiere Freddie ha vissuto la sua adolescenza e oggi una via porta il suo nome: si chiama Freddie Mercury Close ed è stata inaugurata in questi giorni, alla presenza della sorella del cantante, Kashmira Cooke. Le autorità locali si sono dette subito d’accordo a dedicare parte di Hanworth Road al frontman dei Queen anche per un altro motivo: quella è, infatti, la strada in cui si trova la sede della World Zoroastrian Organization, ossia l’organizzazione mondiale dello zoroastrismo, religione praticata dalla famiglia di Freddie e anche da lui, almeno da ragazzino.

Adesso l’indirizzo dell’organizzazione religiosa è, appunto, Freddie Mercury Close. La famiglia del cantante viveva a poca distanza da questo luogo, al numero 22 di Gladstone Avenue per l’esattezza: è proprio qui che nel 2016 fu posta una targa in ricordo del grande artista scomparso nel 1991 e amatissimo ancora oggi.