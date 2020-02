Metallica: annullati due festival americani del 2020. James Hetfield non si sente ancora pronto

I Metallica hanno cancellato i due spettacoli principali che avrebbero dovuto tenere ai festival nel corso del 2020 per aiutare il recupero del frontman James Hetfield.

La band avrebbe dovuto esibirsi al Sonic Temple di Columbus il 15 e il 17 maggio e al Louder Than Life festival di Louisville del 18 e il 20 settembre.

In una lettera indirizzata ai fan, Hetfield ha spiegato i motivi per cui la band ha deciso di fare un passo indietro: "Come parte del mio recupero riabilitativo ho delle cure da fare in quei fine settimana che non possono essere posticipati".

"Mi scuso con tutti i nostri fan che hanno acquistato i biglietti per i festival. Stiamo collaborando con i promotori per fornire rimborsi o scambi. Il mio intento con questa affermazione è dire che "Mi scuso" con ognuno di voi. La realtà è che non ho dato priorità alla mia salute nell'ultimo anno di tournée e ora sono consapevole che la mia salute mentale viene prima di tutto. Può sembrare magari una sciocchezza per la maggior parte di voi, ma non volevo deludere il team e la famiglia dei Metallica. Mi sono compromesso, e l'ho fatto tutto da solo."