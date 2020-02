Bohemian Rhapsody, donna australiana nel Guinness per aver visto il film 108 volte al cinema: "Non ero fan dei Queen"

Una donna australiana è diventata detentore di un vero e proprio record mondiale certificato dopo aver visto 108 volte Bohemian Rhapsody al cinema.

Joanne Connor, proveniente dal Queensland, ha inviato i suoi biglietti del cinema al Guinness World Record, ma non aveva assolutamente idea di essersi guadagnata l'ambito riconoscimento fino alla settimana scorsa.

Ma le volte in cui ha visto biopic dedicato alla storia dei Queen al cinema erano solo la punta dell'iceberg perché da quando il film è stato pubblicato su DVD, la signora Connor ha fatto diventare il film la sua quotidiana visione notturna casalinga: "Ho comprato il DVD lo scorso febbraio e sto tenendo un diario ogni giorno. L'ho visto a casa 291 volte, tutte le sere".

Prima di vedere il film, la signora Connor ha dichiarato di conoscere solo alcune delle canzoni della band per averle ascoltate alla radio ma di non essere mai stata una vera "fan" della band.

Ma come è scattato tutto questo amore per l'conica band di Freddie Mercury? "Mi piaceva la loro musica, la ascoltavo con piacere alla radio. Ma un pomeriggio sono andata per caso al cinema con uno dei miei migliori amici per guardare il film e me ne sono innamorata. Non riuscivo a smettere di tornare al cinema per rivederlo."

Il suo record mondiale non è passato assolutamente inosservato e la signora Connor è stata recentemente invitata dal manager della band per incontrare Brian May e Roger Taylor durante il loro tour in Australia.