Emergenza Coronavirus: concerti ed eventi annullati. Tutte le disposizioni [IN AGGIORNAMENTO]

Il Coronavirus è purtroppo arrivato anche in Italia e adesso le Istituzioni si stanno adoperando per bloccarne la diffusione. A causa dell’emergenza, le Regioni italiane finora colpite hanno preso dei provvedimenti: nello specifico, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Liguria, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia i Governatori hanno messo un’ordinanza, firmata in accordo con il Ministro della Salute, che di fatto blocca qualsiasi tipo di attività, da quelle scolastiche a quelle museali, passando per qualsiasi tipo di manifestazione pubblica o privata. L’ordinanza sarà valida fino al 1 marzo, salvo proroghe o nuove disposizioni.

Com’è facile comprendere, sono dunque stati bloccati anche alcuni concerti in programma, dato che nell’ordinanza è prevista la “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere cultura, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Alcuni artisti che avevano in programma dei live in questi giorni hanno dunque dovuto annullarli in via definitiva per attenersi alle disposizioni previste dall’ordinanza. Nelle Regioni interessate, sono chiusi anche molti cinema e molti teatri, tra i quali il Teatro alla Scala che ha momentaneamente sospeso tutte le rappresentazioni.

La situazione è in costante aggiornamento: molti concerti e spettacoli previsti nelle prossime settimane al momento sono da considerarsi solo a rischio perché tutto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza, per colpa della quale potrebbero essere annullati o rimandati a data da destinarsi.