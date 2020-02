Alanis Morissette: UFFICIALE in concerto in Italia a ottobre per i 25 anni di Jagged Little Pill. Tutte le info

Alanis Morissette ha annunciato il suo nuovo tour europeo in occasione del 25° anniversario dall'uscita di "Jagged Little Pill". La cantautrice canadese sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 17 ottobre 2020.

Il tour toccherà 13 città in Europa con un’unica data in Italia il 15 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. La partenza è fissata a Copenhagen il 23 settembre con gran finale a Parigi all’AccorHotels Arena il 22 ottobre. Special guest delle date di Alanis sarà Liz Phair.

BIGLIETTI:

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 febbraio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.



LE DATE DEL TOUR:

23 settembre – Copenhagen, Danimarca - Royal Arena

28 settembre – Londra, UK – The O2

29 settembre – Birmingham, UK – Utilita Arena

1 Ottobre – Dublino, Irlanda – 3Arena

4 Ottobre – Manchester, UK – Manchester Arena

6 Ottobre – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome

8 Ottobre – Amburgo, Germania – Barclaycard Arena

10 Ottobre – Warsaw, Polonia – Expo Hall

12 Ottobre – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

15 Ottobre – Milano, Italia - Mediolanum Forum

17 Ottobre – Barcellona, Spagna – Palau San Jordi

19 Ottobre – Madrid, Spagna – WiZink Arena

22 Ottobre – Parigi, France – AccorHotels Arena



Il nuovo disco di Alanis Morissette è Such Pretty Forks In The Road e uscirà il prossimo 1° maggio.

In occasione dell'annuncio del nuovo tour ha pubblicato anche il nuovo singolo "Smiling". La nuova canzone, seconda estratta dal nuovo disco, è stata co-scritta da Alanis e Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotta da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Il brano è stato scritto originariamente per il musical di Jagged Little Pill.