Jason Momoa nei panni di Ozzy Osbourne nel nuovo video Scary Little Green Men! Guarda l'anteprima

Jason Momoa è il protagonista del video per il nuovo singolo di Ozzy Osbourne "Scary Little Green Men"!

Il grande attore, protagonista di successo già in Game Of Thrones nel ruolo di Khal Drogo e di Aquaman per l'Universo Cinematografico DC, interpreterà il Principe delle Tenebre nel video del nuovo singolo estratto da "Ordinary Man".

"Ozzy, sei tu?" ha twittato la moglie Sharon anticipando l'uscita del video con protagonista l'attore hawaiano.

Ozzy is that you?



With OZZY’s highly-anticipated ORDINARY MAN (@Epic_Records) out tomorrow (Feb 21), he has shared a special clip in advance of the release. But who is the man under the cloak?!https://t.co/JFmFLxpZRw