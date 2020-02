I Foo Fighters hanno pubblicato una foto del loro primo concerto! Guardala ora

Il 2020 è un anno molto particolare per i Foo Fighters: la band, infatti, festeggia i primi 25 anni di carriera ed è per questo che ha in programma grandi eventi e bellissime sorprese per festeggiare questo traguardo insieme ai fan.

Sui social Dave Grohl e compagni stanno condividendo spesso ricordi e aneddoti legati al loro passato insieme e oggi, ad esempio, su Instagram hanno condiviso una foto che risale al loro primo concerto insieme come band: “Nella storia di ogni band arriva il momento in cui decidi che è tempo di caricare l’attrezzatura e portarla fuori dalla sala prove per far ascoltare la tua musica alle persone per la prima volta – si legge nel post – questa è stata la nostra prima volta, esattamente 25 anni fa, al Keg Party del Marine Store, a Seattle. 25 anni dopo il panico e la paura del palcoscenico possono anche essere scomparsi, ma l’amore che si prova nel fare musica con gli amici è più forte che mai. Buon anniversario, amici”.

Negli ultimi giorni Dave Grohl ha annunciato importanti novità che faranno felici i fan: innanzitutto, ha confermato che il nuovo album è stato completato; poi ha annunciato di aver realizzato un documentario che racconta la vita delle rockstar che vanno in tour con il furgone. Per questo video-racconto, il frontman dei Foo Fighters ha intervistato tantissimi musicisti, dai Beatles ai Metallica, passando per i Guns N’ Roses. Si intitolerà What Drives Us e verrà presentato in anteprima durante i concerti del prossimo tour che inizierà a breve in Nord America e che, tra l’altro, ripercorrerà le tappe del primo tour della band nel 1995.