Ronnie James Dio: in arrivo un nuovo documentario sulla sua vita

La BMG ha appena annunciato di aver iniziato i lavori per un nuovo documentario sulla vita di una delle leggende del rock, Ronnie James Dio. Come i fan purtroppo ricorderanno, il cantante è scomparso nel 2010 dopo una lunga battaglia contro il cancro allo stomaco.

Come riportato da Billboard America, il documentario in questione sarà diretto da Don Argott e Damian Fenton e comprenderà anche foto e filmati inediti provenienti dagli archivi personali dell’artista, materiale che è stato ovviamente approvato dalla sua famiglia, non a caso ci saranno anche immagini di Ronnie insieme ai suoi amici più cari e ai suoi familiari. L’opera intende ripercorrere l’intera carriera del musicista, che è durata circa 50 anni, dagli anni’50 fino agli anni 2000, decenni durante i quali Ronnie è stato il frontman di diverse band, a cominciare dai Black Sabbath, dove sostituì Ozzy Osbourne, per proseguire con Elf, Rainbow, Heaven & Hell e i Dio.

“Sono molto felice di lavorare con la BMG sul documentario tanto atteso su Ronnie – ha detto sua moglie Wendy in un comunicato – lui amava i suoi fan e spero che loro apprezzeranno questo viaggio nella vita di Ronnie". Questo documentario, inoltre, rappresenterà anche la conclusione ideale dell’autobiografia che Ronnie stava scrivendo nell’ultimo periodo della sua vita ma che non è riuscito a completare.

Oltre al film, la BMG ripubblicherà alcuni de suoi album degli ultimi anni, come Angry Machines, Killing The Dragon e Master Of The Moon: queste riedizioni conterranno anche delle rarità e dei brani inediti. Con la sua musica, Dio è diventato una vera icona del rock ed è anche stato di ispirazione a tante altre band, come ad esempio i Metallica; anche per questo motivo, nel 2014 è stata pubblicata This Is Your Life, una raccolta di sue cover interpretate da altri esponenti del rock come Tenacious D, Motörhead, Anthrax e molti altri.