Musica: un nuovo studio rivela a quale età le persone scoprono la propria band preferita! Scopri se sei nella media?

Un nuovo studio condotto da TickPick rivela un particolare molto interessante sugli appassionati di musica: lo scopo era quello di scoprire in quale modo i genitori influenzano i propri figli con i loro gusti. Alla ricerca hanno partecipato più di 490 genitori appassionati di musica: i risultati hanno dimostrato che i principali fattori che influenzano i gusti musicali di una persona durante l’infanzia sono gli amici, la radio, i film, la tv, i concerti e i festival, i fratelli o le sorelle, i social media, gli hobby, gli interessi e, appunto, i genitori.

Ma la cosa più interessante che è emersa da questo studio è l’età in cui la maggior parte delle persone scopre qual è la band preferita: a quanto pare accade all’inizio dell’adolescenza, precisamente intorno ai 13 anni, quando i ragazzi iniziano a essere maggiormente esposti alla musica. È proprio in quel periodo che molte persone scoprono il loro artista o la loro band preferita, quella che li conquista e che li accompagnerà molto probabilmente per molti anni, se non per tutta la vita.

Secondo la ricerca, inoltre, la maggior parte dei genitori che cerca di influenzare i propri figli in fatto di musica è appassionata di generi come l’indie, l’hard rock, il rock classico e l’heavy metal. Un altro dato importante emerso dallo studio riguarda, infine, il rapporto che si crea tra genitori e figli che vanno insieme a concerti: questa esperienza, infatti, renderebbe ancora più forte il legame.