KISS, Gene Simmons annuncia una nuova collaborazione con la Marvel! Le prime immagini

Si chiamerà KISS x Marvel la nuova linea di prodotti che vede collaborare per la seconda volta nella storia la leggendaria band e il colosso dei fumetti. I musicisti, infatti, hanno già unito il loro nome a quello del celebre brand negli anni ’70, quando si trasformarono in personaggi dei fumetti per una serie dedicata al rock.

Oggi, invece, i KISS e la Marvel fanno di nuovo squadra per creare una collezione di merchandising davvero unica che comprenderà: una linea di abbigliamento, firmata Fifth Sun, accessori e bevande prodotti da Bioworld, oggetti per la casa firmati Jay Franco e i poster di Trends International.

A dare notizia della partnership è stato Gene Simmons che su Twitter ha anche pubblicato un’immagine relativa ai nuovi prodotti: “La Marvel e le leggende del rock, i KISS, uniscono le proprie forze per una nuova collezione a marchio congiunto, la KISS x Marvel”, ha scritto il bassista, definendo questa collaborazione come “entusiasmante”.

Marvel and Rock Legends KISS Join Forces on new co-branded collection, KISS x Marvel

Fifth Sun, accessories and drinkware from Bioworld, home goods from Jay Franco, and posters from Trends International to be released as part of the exciting co-brand pic.twitter.com/9oBzjwUGwD — Gene Simmons (@genesimmons) February 17, 2020

“Per noi è un privilegio e un onore dare seguito, con questa nuova partnership, al debutto della nostra collaborazione con la Marvel che risale al 1978 con i KISS Comics – hanno dichiarato Gene Simmons e Paul Stanley in un comunicato – in quell’occasione abbiamo incontrato Spider-Man, il Dottor Destino e i Fantastici Quattro. Tutto questo è sempre più bello”.

“La forza e la potenza dell’Universo Marvel ha ispirato musicisti, artisti e talenti creativi per più di 80 anni – ha invece dichiarato Paul Gitter della Marvel Licensing – la nostra KISS x Marvel porta avanti la tradizione del nostro lavoro con queste incredibili star del rock ‘n’ roll e noi siamo più che felici di regalare ai nostri fan una collezione di merchandising che con grande orgoglio rappresenta lo stile Marvel, con l’aggiunta della grinta del rock ‘n’ roll”. Non resta che attendere, dunque, per vedere i prodotti che per la seconda volta porteranno i KISS all’interno dell’Universo Marvel.