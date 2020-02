System Of A Down: ascolta la cover di Starman di David Bowie realizzata da Serj Tankian e John Dolmayan

Il batterista dei System of a Down John Dolmayan ha presentato in anteprima il nuovo singolo estratto dal suo album solista "These Grey Men". Si tratta di una cover della leggendaria "Starman" di David Bowie del 1972 registrata assieme al compagno di band Serj Tankian, voce dei SOAD.

Ascoltala qui!

Il disco, registrato in parte nello studio 606 di Dave Grohl, uscirà il prossimo 28 febbraio e sarà composto da 8 cover di brani leggendari del panorama pop e rock in chiave hard rock. All'interno del disco compariranno molti ospiti speciali, tra i quali anche Tom Morello dei Rage Against The Machine.

La tracklist:

01. Hung Up (MADONNA)

02. Street Spirit (RADIOHEAD)

03. Beautiful Thieves (AFI)

04. Road To Nowhere (TALKING HEADS)

05. Rock Bottom (EMINEM)

06. Runaway (DEL SHANNON)

07. Starman (DAVID BOWIE)

08. What You Know (TWO DOOR CINEMA CLUB)