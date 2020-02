Queen: al mega concerto per l'Australia risuonato tutto il set del Live Aid con Adam Lambert. Guarda il video

I Queen assieme ad Adam Lambert hanno risuonato integralmente il set del Live Aid in occasione del mega concerto Fire Fight Australia all'ANZ Stadium di Sydney.

La band di Brian May e Roger Taylor ha riportato sul palco la leggendaria scaletta suonata per la prima volta durante l'epica esibizione assieme a Freddie Mercury allo stadio di Wembely nel 1985.

“Bohemian Rhapsody”

“Radio Ga Ga”

“Hammer to Fall”

“Crazy Little Thing Called Love”

“We Will Rock You”

“We Are the Champions”

Tutti e sei i brani sono stati fedelmente eseguiti nello stesso arrangiamento di quel leggendario concerto. Con questa esibizione i Queen hanno voluto contribuire alla raccolta fondi per aiutare l'Australia a far fronte alle conseguenze dei devastanti incendi che per settimane hanno distrutto centinaia di migliaia di ettari di bosco e sterminato milioni di animali.

Guarda l'esibizione integrale: