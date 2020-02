Buon compleanno Matt Groening: la storia del ‘papà’ dei Simpson!

Matt Groening è il padre dei personaggi del cartone animato più irriverente della storia della TV: I Simpson. Il suo creatore ha chiamato i membri della famiglia del cartoon con i nomi dei suoi genitori. Suo padre Homer e sua madre Margareth e delle sue sorelle minori, Lisa e Maggie. Chiamare Bart con il suo nome pensò fosse troppo.

Nato nel 1954 a Portland, Oregon, Groening è cresciuto accanto al vecchio zoo della città, che, una volta spostato in altra sede, è diventato un paese delle meraviglie per lui ed i suoi amici. Fu il padre Homer, fumettista e regista, a dimostrare a suo figlio che una carriera creativa era possibile. Tuttavia, il padre non credeva che Matt potesse seguire le orme.

Groening frequentò l'Evergreen State College di Olympia (stato di Washington), dove diventò redattore del giornale universitario. Dopo la laurea nel 1977, Groening si trasferì a Los Angeles, con l'idea di intraprendere la carriera di scrittore. Trovò alcune collaborazioni, inventando slogan per film horror, ma per guadagnarsi da vivere, accettò anche una serie di lavori da autista, lavapiatti e da commesso di negozi di dischi. I primi tempi di Groening nel quartiere di Hollywood fornirono un'infinità di materiale per un fumetto che l’autore intitolò Life in Hell, storia del coniglio antropomorfo Binky, e che, oltre a spedire la ad amici e parenti a Portland, cercò di vendere nel negozio in cui lavorava. Il suo primo fumetto non autoprodotto apparve in un numero del 1978 della rivista Wet. Quell'anno, Groening iniziò anche a lavorare per il settimanale L.A. Reader come critico rock. Alla fine aggiunse al suo curriculum, anche il ruolo di vignettista, quando Life in Hell fu pubblicato per la prima volta sul giornale nella primavera del 1980. La striscia guadagnò terreno, dopo un cambiamento di tono, con Binky che da predicatore, diventò più vittima delle convenzioni culturali e sociali che costringono i dissidenti a sottomettersi. Con un cast di personaggi in via di sviluppo che comprendeva la ragazza di Binky, Sheba, il figlio con un orecchio solo Bongo e gli imprenditori gay Akbar e Jeff la striscia, minimal nel tratto ma meticolosamente scritta, trovò la sua nicchia tra il fumetto underground e il mainstream.

La carriera di Groening ebbe un impulso nei primi anni Ottanta, la responsabile delle vendite di L.A. Reader, Deborah Caplan, individuò nelle strisce di Life in Hell il punto forte del giornale. Dopo che i due furono coinvolti in una storia sentimentale, la Caplan fondò un'attività per promuovere l’attività del suo futuro marito.

Matt fu licenziato dal L.A. Reader nel 1986, ma ormai Life in Hell era già apparso in altri settimanali, fornendo un reddito extra attraverso la vendita di merchandising. Inoltre, all'artista stava per essere presentata l'offerta commerciale che gli avrebbe cambiato la vita per sempre. Nel 1987, i produttori del programma The Tracey Ullman Show, diretto dal leggendario James L. Brooks, contattarono Groening per sviluppare brevi intermezzi animati da mandare in onda tra uno sketch e l'altro. Rendendosi conto che con l'accordo avrebbe perso i diritti dei suoi personaggi di Life in Hell, il vignettista pensò rapidamente una nuova famiglia di cartoni animati. Così tirò fuori la penna e iniziò a disegnare freneticamente. Con grande sorpresa di tutti - tranne forse di Groening - i suoi 15 secondi di slot si rivelarono molto popolari. Brooks scelse il suo collega di lunga data Sam Simon per aiutare Groening a sviluppare la serie animata, e la dinastia dei Simpson iniziò.



Il primo episodio da mezz’ora andò in onda il 17 dicembre 1989. A quel punto, Groening era ben consapevole del potenziale commerciale di ciò che stava facendo. E non ci volle molto prima che I Simpson diventassero un successo colossale, con il DNA del suo autore in tutto lo show, dai personaggi con nomi delle strade della sua città natale (Fiandre, Lovejoy), alla scelta di Danny Elfman per comporre la sigla. Ma soprattutto, I Simpson hanno mantenuto la predisposizione sovversiva che ha guidato il suo creatore fin da quando era uno studente annoiato delle elementari. "Se c'è un messaggio che attraversa lo spettacolo", ha dichiarato Groeling al New York Times nel 2001, "è che forse le autorità non hanno a cuore i vostri interessi".

Nei titoli di testa del cartoon Bart scrive su una lavagna perché Groening ha dovuto fare la stessa cosa da bambino. "Ho dovuto scrivere: Devo ricordarmi di stare tranquillo in classe, 1.000 volte sulla carta. Mi sono fermato a 9.997, ma il mio insegnante non se n'è accorto. Mio padre ha dovuto firmarlo e ha incluso un biglietto che diceva: Per qualche motivo, mio figlio mi dice che devo firmarlo. Per qualche motivo, mio figlio mi dice che devo firmarlo. Per qualche motivo, mio figlio mi dice che devo firmarlo. L'ha ripetuto trenta volte”. Il padre di Groening era un grande fan dei Simpson: "Amava tutto dello show”, ha raccontato il figlio, “tutto, tranne quando Homer era cattivo con Marge. C'è stato un episodio in cui Homer ha bucato una gomma e ha fatto prendere la ruota di scorta a Marge. Mio padre mi chiamò e mi chiese: Perché Homer ha dovuto farlo? Gli risposi: Papà, Homer strangola suo figlio. E lui mi disse: Non ho problemi a farlo".

Quello che era iniziato come uno scarabocchio frettoloso su un foglio, una versione fittizia dei Groening, si trasformò nella famiglia più facilmente identificabile al mondo. La commedia più lunga della storia della televisione, ad oggi alla trentaduesima stagione.

“Non pensavo che avrebbe funzionato. Di certo non pensavo che sarebbe stato il mio biglietto per la celebrità o qualcosa del genere”, ha aggiunto Groening, raccontando anche come l’idea della pelle gialla dei personaggi non era stata sua ma di uno dei primi animatori: “All'inizio non mi piaceva, ma poi mi è venuto in mente che se qualcuno si fosse trovato a guardare la televisione e avesse intravisto questo giallo molto particolare, avrebbe saputo esattamente cosa stava guardando".

Nella metà degli anni Novanta, l'emittente Fox pensò a una nuova serie da mandare in onda e, visto il successo dei Simpson, chiese a Matt Groening di svilupparla. Fu così che nacque anche Futurama, ambientata nella New York dell'anno 3000 (chiamata New New York), che racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo e iniziando così una nuova vita nel futuro.

Groening oggi vive a Venice Beach, Los Angeles, vicino alla casa di produzione dei Simpson. Lui e sua moglie Deborah hanno divorziato nel 1999, dopo 13 anni di matrimonio e due figli: uno si chiama Homer, anche se, per comprensibili ragioni, preferisce essere conosciuto come Will.

I Simpson hanno vinto dozzine di premi, tra cui trentatré Emmy Awards. Il 14 gennaio del 2000 la fama del cartone animato è stata scolpita in una stella della Hollywood Walk of Fame. “Nei prossimi anni I Simpson faranno un ultimo inchino e io mi dedicherò ad altri impegni, ha dichiarato Groening dieci anni fa, “ma la verità è che non so cos'altro fare di me stesso".

Con l’acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney è probabile che molto presto la famiglia più gialla di Springfield torni sul grande schermo, con il sequel del primo film uscito nel 2007, I Simpson – Il film. Una possibilità confermata recentemente dallo stesso autore al San Diego Comic-Con 2019.