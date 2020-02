Hollywood Vampires: anticipata la data italiana del tour al 9 settembre. Tutte le info per i biglietti

Gli Hollywood Vampires hanno anticipato la data del concerto di Milano, originariamente previsto per il 10 settembre, al giorno precedente.

La nuova data italiana del tour sarà il 9 SETTEMBRE 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Il comunicato ufficiale della band:

"A seguito di difficoltà logistiche relative ai trasferimenti del personale e del materiale tecnico attraverso l’Europa, abbiamo dovuto anticipare la data del nostro show di Milano a Mercoledì 9 Settembre 2020. Questa decisione è stata presa dopo aver considerato tutte le altre possibili opzioni e nell’ottica di avere la certezza di essere pienamente in condizione per realizzare il fantastico show che i nostri fans meritano.”

INFO BIGLIETTI

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data e non dovranno essere sostituiti.

I possessori di biglietto con data 10 Settembre 2020 che non saranno in grado di partecipare allo show del 9 Settembre 2020 potranno chiedere il rimborso presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il 14 Settembre 2020 presentando il biglietto integro in tutte le sue parti.

Tutte le info su www.hollywoodvampires.com e www.dalessandroegalli.com/