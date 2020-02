Billie Joe Armstrong: “Ho disegnato io la copertina di Father of All… Poteva chiamarsi American Idiot Part Two”

Quella di Father of All…, il nuovo disco dei Green Day, è una cover in stile punk per i colori e le scritte: ma l’elemento che più di tutti spicca è certamente il piccolo unicorno con addosso una maglietta grigia e con la criniera rossa in basso a destra. Durante l’ultima puntata del The Late Late Show con James Corden, nella quale la band è stata ospite, Billie Joe Armstrong ha spiegato come è nata l’idea dell’unicorno.

“Sapevo che non ci sarebbe stato modo di pubblicare l’album con il titolo visibile per via della censura – ha detto il cantante – così mi sono detto, beh, mettiamoci sopra un unicorno. E così ho disegnato l’unicorno”. È stato proprio Billie Joe, quindi, a ideare e a realizzare graficamente la copertina del disco, inserendo l’unicorno per coprire in modo carino e originale il titolo che altrimenti sarebbe stato censurato comunque. L’album, tra l’altro, in origine era stato intitolato per scherzo American Idiot Part Two e solo in seguito ha preso il titolo da una delle canzoni in esso contenute.

A breve i Green Day intraprenderanno l’Hella Mega Tour insieme a Weezer e Fall Out Boy, tour che comprende anche una data italiana il prossimo 11 giugno al Firenze Rocks: “Penso che sarà qualcosa a metà tra un mega party e una bella grigliata”, ha detto Mike Dirnt a proposito del tour. “Conosciamo i Weezer da sempre, mentre i Fall Out Boy sono come dei figli per noi – ha aggiunto Billie Joe scherzando – Quindi è bello andare in giro con i nostri bambini”. Non resta che attendere per vedere cosa riusciranno a combinare insieme sul palco, nel frattempo ecco i video dell’intervista e dell'esecuzione del singolo, Oh Yeah!, durante la puntata del popolare show televisivo.