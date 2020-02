The Killers: UFFICIALE in concerto a Milano il 12 luglio. Tutte le info

I The Killers tornano in concerto in Italia!

"Imploding The Mirage Tour" arriva per un'unica data a Milano.

La band di Brandon Flowers si esibirà per un'imperdibile show il prossimo 12 luglio 2020 all'Ippodromo Snai di San Siro.

BIGLIETTI:

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 13 febbraio 2020

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 14 febbraio 2020

Con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, i The Killers sono diventati la prima band internazionale ad avere cinque album che hanno debuttato alla prima posizione delle classifiche musicali inglesi.

Il tour europeo che partirà dalla Scozia il prossimo 28 maggio 2020 e farà tappa a Milano il 12 luglio 2020.