Iron Maiden, Bruce Dickinson: “Noi non ci ritireremo mai!”

Di recente Bruce Dickinson ha pubblicato un’autobiografia dal titolo What Does This Button Do?. Sabato 8 febbraio il frontman degli Iron Maiden si è esibito alla Sala Radio di Bucarest, in Romania, in un one man show basato proprio sulla sua autobiografia.

Durante lo spettacolo c’è stato spazio anche per un botta e risposta con i fan presenti all’evento. Quando uno di loro ha chiesto al cantante cosa intende fare quando gli altri componenti del gruppo si ritireranno, la sua risposta è stata esilarante: “Mi piace, c’è sempre speranza. ‘Quando gli altri componenti del gruppo si ritireranno’ – ha ripetuto – si intende l’intero carico dei componenti degli Iron Maiden, perché noi non avremo neanche i fo****i ologrammi. Capite cosa intendo? Potreste avere i veri componenti degli Iron Maiden che sembrano noi, ma non sono noi. È bello. Mi piace. Non è una cattiva idea. A quel punto potremo semplicemente sederci, guadagnare royalties e non lavorare più. Buona idea! – ha scherzato per poi concludere in modo perentorio – tutto questo non accadrà, perché noi non ci ritireremo mai!”.

Bruce Dickinson, dunque, sembra concordare con Steve Harris: qualche mese fa il bassista ha dichiarato che, sebbene ormai tutti loro abbiano oltre 60 anni, nessuno ha intenzione di ritirarsi. “Pensiamo che se ci renderemo conto di non contare più nulla – ha detto in quell’occasione a SiriusXM – allora ne discuteremo e in quel caso probabilmente sarà la fine di tutto. Ma al momento non la pensiamo così, anzi, siamo convinti che stiamo ancora facendo la nostra parte e la stiamo facendo anche bene. Fin qui tutto bene insomma. Non voglio sfidare il destino, ma stiamo ancora dicendo la nostra”.

I fan possono dunque stare tranquilli perché la band ha intenzione di continuare a calcare i palchi di tutto il mondo ancora per molto. Lo scorso dicembre si vociferava di un possibile nuovo album già completato ma al momento non ci sono ancora conferme. Nel frattempo, come abbiamo visto, Bruce Dickinson si sta dedicando al suo progetto legato a What Does This Button Do? che, tra l’altro, è il suo terzo libro dopo i due romanzi satirici, The Adventures Of Lord Iffy Boatrace, una presa in giro delle classi sociali inglesi più elevate, e The Missionary Position, una critica al televangelismo, ossia al dilagare dei predicatori televisivi. La sua autobiografia è uscita nell’ottobre del 2017 ed è in seguito rientrata nella Top 10 dei migliori libri di saggistica di quel periodo secondo il New York Times. La scrittura, in realtà, è solo una delle tante passioni di Bruce Dickinson oltre la musica: il cantante, infatti, in passato ha anche recitato e prodotto birra, senza dimenticare che è anche un pilota e possiede una compagnia aerea.