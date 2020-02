The Rolling Stones, Keith Richards ha smesso di fumare. "Ci sono riuscito, ce l’ho fatta!"

Giunto all’età di 76 anni, finalmente Keith Richard è riuscito ad abbandonare quello che forse è sempre stato il suo più grande vizio: il chitarrista dei Rolling Stones è riuscito a smettere di fumare una volta per tutte. Lo ha rivelato lui stesso durante un’intervista con Jim Kerr per la radio di New York, Q104.3.

“Ho smesso di fumare ormai da ottobre, ci sono riuscito – ha aggiunto ridendo – ce l’ho fatta”. Negli ultimi anni, infatti, Richards aveva più volte provato a dire basta alle sigarette, senza successo. Alla fine del 2018 il chitarrista ha annunciato di aver smesso di bere, ma con il fumo sembrava davvero che non ci fossero più speranze: in quell’occasione, Keith spiegò che per lui smettere di fumare era molto più difficile che smettere di fare uso di eroina.

In passato Richards ha ammesso di bere solo un bicchiere di vino o di birra ogni tanto e di non essere minimamente interessato alle droghe che vanno di moda oggi. Con la rinuncia alle sigarette, insomma, Keith ha davvero adottato uno stile di vita più sano e può considerarsi un vero sopravvissuto, considerando gli eccessi del passato.

Chissà, forse questa decisione è stata dettata anche dal desiderio di essere al massimo delle forze per gli imminenti show dei Rolling Stones: a maggio la band tornerà in scena con il No Filter Tour negli Stati Uniti, dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso, quando Mick Jagger si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico urgente al cuore. Dopo quel periodo, gli Stones sono già tornati a esibirsi la scorsa estate e adesso sono pronti per riprendere da dove avevano interrotto, più in forma che mai.