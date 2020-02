I Bon Jovi chiedono ai fan di collaborare alla realizzazione del nuovo singolo "Limitless". Scopri come

La band di Bon Jovi offre una straordinaria opportunità ai propri fan. "Limitless", il loro nuovo singolo, uscirà a fine mese. Ma intanto il gruppo rock chiede ai fan provare a cantarla ancora prima che sia disponibile, utilizzando testi e traccia messi a disposizione degli utenti sul sito ufficiale SingBonJovi.com.

In un comunicato stampa pubblicato sul sito si legge: "Dal momento che nessuno ha ancora ascoltato l'intera canzone, gli utenti dovranno dare spazio alla propria creatività per interpretare i testi così come pensano che dovrebbero essere cantanti". La modalità di partecipazione è semplice: basta accedere al sito con il proprio smartphone per visualizzare i contenuti e registrare la propria versione del brano. Pubblicando la registrazione nelle Instagram Stories con l'hashtag #SingBonJoviContest e taggando @BonJovi, si parteciperà automaticamente al contest.

Sul sito si legge ancora che le migliori interpretazioni saranno condivise sul feed del profilo ufficiale della band. Mentre il vincitore, che sarà selezionato dal gruppo e annunciato dopo l'uscita del brano, potrà salire sul palco con i Bon Jovi in occasione del prossimo tour e cantare "Limitless" insieme a loro dal vivo.

Limitless farà parte nuovo album 2020 (la cui data di pubblicazione non è stata ancora svelata). A proposito di questo lavoro, Jon Bon Jovi ha dichiarato che si tratta di un "disco socialmente impegnato". Contiene brani che trattano argomenti seri, come quello sui veterani affetti da PTSD (Disordine da stress post-traumatico). Non è la prima volta che Bon Jovi tratta questo tema. Già nel singolo "Unbroken", colonna sonora del documentario To Be of Service, aveva parlato di come i cani da pet therapy possano aiutare i soldati affetti da questo disturbo.