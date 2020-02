Nick Mason's Saucerful of Secrets: UFFICIALE in concerto in Italia il 25 e 26 giugno. Tutte le info

Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd, ha annunciato il ritorno in Italia con il suo progetto Saucerful of Secrets.

La band, composta da Mason, Gary Kempt, Guy Pratt, Dom Beken e Lee Harris sarà in concerto a Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) il prossimo 25 giugno e il 26 giugno al Lucca Summer Festival.

25 GIUGNO | PALAZZINA DI CACCIA Stupinigi Sonic Park | Nichelino (TO)

26 GIUGNO | PIAZZA NAPOLEONE | LUCCA SUMMER FESTIVAL

BIGLIETTI

Da lunedì 10 febbraio ore 10:00 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it

Da giovedì 13 febbraio ore 10:00 PREVENDITE ABITUALI AUTORIZZATE

In queste due nuove date del tour estivo il leggendario membro fondatore dei Pink Floyd porterà i successi dei primi anni della band fino al grandioso Echoes del 1971.

La band ha da poco annunciato l'uscita di Live at the Roundhouse, il primo disco registrato dal vivo dai Nick Mason's Saucerful of Secrets che vedrà la luce il prossimo 17 aprile.

Guarda il trailer: