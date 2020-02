Lynyrd Skynyrd, il film ufficiale sulla storia della band "Street Survivors" uscirà a giugno! Guarda il trailer

Il 20 ottobre del 1977, a soli tre giorni dall’uscita del loro sesto album Street Survivors, la vita dei Lynyrd Skynyrd cambiò per sempre. La band si trovava a bordo di un volo charter per andare a suonare a Baton Rouge, in Louisiana, ma a causa di problemi con il carburante, il velivolo si schiantò in una palude nel Mississippi: nell’impatto morirono il chitarrista e cantante Steve Gaines, sua sorella Cassie Gaines che era una corista, il cantante Ronnie Van Zant e alcuni membri dell’equipaggio.

Quell’incidente cambiò inevitabilmente anche la carriera della band: oggi questa triste storia è stata raccontata con un film. Si intitola Street Survivors: The True Story Of The Lynyrd Skynyrd Plane Crash, è stato scritto e diretto da Jared Cohn e prodotto da Brian Perera insieme a Tim Yasui per la Cleopatra Entertainment.

Il film parteciperà all’Hollywood Reel Independent Film Festival che si terrà allo Staples Center di Los Angeles dal 12 al 27 febbraio e verrà presentato in anteprima il 16, per poi uscire nelle sale statunitensi in primavera. Nel resto del mondo, invece, la pellicola sarà disponibile on demand o in home video, con inclusa la colonna sonora, a partire dal 30 giugno 2020.

Durante l’anteprima al festival californiano, così come in occasione di altri futuri festival durante i quali verrà presentato, sarà il batterista Artimus Pyle a introdurlo, rispondendo anche alle domande del pubblico. In alcuni eventi, Pyle si esibirà anche con la sua Artimus Pyle Band ed eseguirà le canzoni più celebri dei Lynyrd Skynyrd.

La voce narrante di Street Survivors sarà proprio quella del batterista, perché lui è sopravvissuto e ha visto con i suoi occhi quanto accadde dopo il terribile incidente: è stato proprio Artimus, ferito ma non in modo grave rispetto agli altri, ad aiutare i passeggeri sopravvissuti a uscire dall’aereo, per poi andare a chiamare aiuto nella fattoria più vicina. “La storia narrata in questo film, la mia storia – ha sottolineato Pyle in un comunicato stampa – non parla solo dell’incidente aereo ma anche del mio personale rapporto con quel genio che era Ronnie Van Zant, che amavo come un fratello e che mi manca ancora oggi”. La colonna sonora del film è originale ed è stata realizzata dal batterista, il quale ha contribuito anche alla sceneggiatura, affiancando Jared Cohn nel tentativo di rendere il progetto il più fedele possibile alla verità della tragedia.

Della realizzazione di questo film si parla, in realtà, dal 2016 ma il progetto ha incontrato numerosi ostacoli lungo il suo percorso: nel 2017, infatti, un giudice ha bloccato i lavori per una denuncia presentata dai familiari di Van Zant e Steve Gaines e anche da un altro membro fondatore della band sopravvissuto, il chitarrista Gary Rossington. Secondo loro il coinvolgimento di Pyle e il suo eventuale profitto da questo lavoro avrebbe violato l’accordo stipulato nel 1987 tra i componenti della band sopravvissuti al disastro. Nel 2018, però, la Corte d’appello ha ribaltato la sentenza, consentendo quindi la produzione del film.