Rock The Castle 2020: i Lacuna Coil in concerto il 3 luglio con Alter Bridge e Volbeat. Tutte le info

Tre nuove conferme vanno ad aggiungersi al bill già molto ricco di ROCK THE CASTLE 2020!

Nella line up del festival vanno ad aggiungersi tre grandi nomi della scena rock/metal internazionale: UFO, VOLBEAT e LACUNA COIL!



Domenica 28 giugno a fianco di LYNYRD SKYNYRD e THE DARKNESS arriveranno gli UFO, storica ed influente formazione del panorama hard rock inglese e della NWOBHM che intraprenderà l’ultimo tour prima del ritiro del cantante e fondatore Phil Mogg. Quella del Rock The Castle sarà quindi l’ultima occasione per vedere UFO sul palco con il loro cantante storico!

La giornata di Venerdì 3 luglio con ALTER BRIDGE, si arricchisce di due grandi presenze: VOLBEAT e LACUNA COIL! Tutte e due le band sono reduci da un tour “sold out” in Europa dopo l’uscita dei loro due nuovi dischi. Non vediamo l’ora di rivederli sul palco del festival!

La line up aggiornata:



ROCK THE CASTLE 2020

Castello Scaligero @ Villafranca di Verona (VR)



Venerdi 26 giugno



NOFX

Body Count feat Ice T

Suicidal Tendencies

Millencolin

Agnostic Front

The Inspector Cluzo



sabato 27 giugno



JUDAS PRIEST (50th anniversary show)

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

… and more TBA



domenica 28 giugno



LYNYRD SKYNYRD (farewell tour)

The Darkness

Ufo

Blues Pills

Me and That Man

The Last Internationale



venerdì 3 luglio



ALTER BRIDGE

Volbeat

Lacuna Coil

… and more TBA



sabato 4 luglio



AVANTASIA (20th anniversary show)

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

… and more TBA



domenica 5 luglio



MERCYFUL FATE

Emperor

Venom

… and more TBA