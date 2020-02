Metallica, James Hetfield: “Non so cosa accadrà in futuro. Bisogna essere spaventati il giusto per sentirsi vivi”

Di recente James Hetfield ha vissuto un periodo molto difficile perché è finito in riabilitazione a causa dei suoi problemi con l’alcool. Il frontman adesso sta meglio ed è pronto a tornare sul palco con i Metallica. Nei giorni scorsi è riapparso pubblicamente per la prima volta dopo il rehab al Peterson Automotive Museum dove sono in esposizione alcune auto custom della sua collezione.

In questa occasione, Hetfield ha parlato del futuro: “Se ci sarà un nuovo album? Questa è una bella domanda, non lo sappiamo. Al momento mi trovo qui al museo – ha detto scherzando, come riporta Loudwire – e non so cosa accadrà dopo. È il bello di tutto questo. Ci siederemo e cercheremo di capire cosa sarà la cosa migliore da fare per noi. Qualsiasi cosa accadrà, non possiamo saperlo. Noi cerchiamo di trarre il meglio dalla paura dell’ignoto, bisogna essere spaventati il giusto per sentirsi vivi”.

Dopo aver interrotto il tour del 2019 proprio a causa de problemi di Hetfield, i Metallica torneranno a esibirsi il 28 marzo per lo show di beneficenza All Within My Hands a San Francisco. In seguito sono in programma anche altre date tra le quali la partecipazione a cinque festival negli Stati Uniti. Al momento, dunque, la band sembrerebbe concentrata solo sui prossimi live, ma non è detto che presto tornino in studio per un nuovo album.