I Guns N' Roses hanno dedicato Knockin' on Heaven's Door a Kobe Bryant e alla figlia Gianna. Guarda il video

I Guns N' Roses durante il loro concerto a Miami hanno voluto ricordare il grande Kobe Bryant e la figlia Ganna, tragicamente scomparsi in un disastroso incidente in elicottero sulle colline di Los Angeles lo scorso 26 gennaio, con una bellissima versione di Knockin' On Heaven's Door.

Axl, prima dell'esecuzione della cover, ha voluto così ricordare il campione scomparso rivolgendosi al pubblico: "L'altra sera tornando a casa dalle prove mi sono chiesto "Sono io o c'è qualcosa di davvero strano?". C'era questo banco di nebbia, come una specie di nuvola tra gli alberi. Era davvero bianca e sembrava che la luce provenisse addirittura dal terreno. Era davvero strano. Al mattino, a quanto pare, quella che l'elicottero (di Kobe) ha attraversato era molto peggio. Era davvero spaventosa... Voglio dedicare questo pezzo a Kobe, a sua figlia e a tutti coloro che erano in volo con loro, a tutte le famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile evento".

Guarda la versione di Knockin' On Heaven's Door eseguita dai Guns N' Roses alla American Airlines Arena di Miami: