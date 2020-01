Jack Black ha cantato "It's A Long Way To The Top..." degli AC/DC al karaoke per beneficenza contro gli incendi in Australia

Quando il rock fa bene, molto bene.

Jack Black, voce dei Tenacious D e star del cinema, ha tirato fuori la sua passione per gli AC/DC per un'ottima causa.

Il rocker negli scorsi giorni ha fatto irruzione durante un karaoke organizzato su un canale nella piattaforma Twitch per cantare "It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)" della band di Angus Young. Il motivo? Durante quella sessione il canale @CrankGameplays stava raccogliendo fondi in favore della World Wildlife Fund, l'associazione che attraverso le donazioni sta cercando in tutti i modi di fornire mezzi e denaro per lo spegnimento degli incendi che stanno devastando il continente australiano.

Alla fine della giornata il canale è riuscito a raccogliere più di 66.000 dollari.

Guarda il video: