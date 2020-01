Dave Grohl e le regole fondamentali per un barbecue perfetto: “Atmosfera, divertimento e grande pazienza sono la base”

Qualche giorno fa si è tenuta l’undicesima edizione dell’Annual Dimebash, un evento che si tiene ogni anno per commemorare “Dimebag” Darrell Abbott, il chitarrista dei Pantera ucciso sul palco nel dicembre del 2004. Da allora la sua compagna Rita Haney non ha mai smesso di tenere vivo il suo ricordo, rendendogli omaggio con questo evento che raccoglie fan e amici musicisti che si esibiscono e poi fanno festa tutti insieme.

Quest’anno Rita ha chiesto anche a Dave Grohl di partecipare e lui ha subito accettato, specificando, però, che avrebbe cucinato lui. Il frontman dei Foo Fighters è noto per la sua passione per il barbecue e per il fatto che non perde occasione per organizzarne uno, dai suoi show fino ai party in giardino con gli amici. In occasione del Dimebash, Dave è arrivato sul luogo dell’evento, l’Observatory di Santa Ana in California, con largo anticipo per potersi subito mettere al barbecue e iniziare a cuocere la carne: 16 spalle di maiale, 14 petti, 40 porzioni di costolette e 300 alette di pollo in totale, questo il menù. Del resto, tra Anthrax, Lamb of God, In Flames, Sepoltura, Butcher Babies, Stone Sour, Foo Fighters e tanti altri ospiti, la lista dei commensali era piuttosto lunga.

Durante la serata Dave Grohl è stato intervistato mentre cucinava e ha parlato della sua passione per il barbecue. “In realtà, non so quale sa il segreto per un barbecue perfetto – ha detto a The Orange County Register – perché non so cucinare. Ma per me, se tutti gli elementi combaciano, ossia la temperatura, il legno buono, la stagione giusta, il tempo necessario per la preparazione a disposizione… allora lo stai facendo bene. Di base, per fare un buon barbecue devi avere pazienza e devi divertirti nel farlo. In tutta onestà, penso che il segreto per un buon barbecue sia l’atmosfera, intendo dire che farlo in una situazione come questa, con tutte queste persone, vuole dire che sarà davvero perfetto”.

Dave ha poi spiegato che il barbecue è qualcosa che chiunque può imparare a fare, perché non è difficile, bisogna solo stare attenti che la temperatura sia quella giusta e che il fuoco arda in maniera costante; poi solo l’esperienza può far migliorare le proprie capacità. “Il mio tipo barbecue preferito? – ha proseguito Grohl – Io sono un ragazzo della East Coast. Sono cresciuto in Virginia e quindi il tipo di barbecue che preferisco è quello della Carolina del Nord. Si tratta di un maialino intero che viene salato e messo su legno di noce, poi quando è pronto viene tagliato e condito con la salsa all’aceto tipica della Carolina del Nord, fatta con aceto, pepe nero e salsa piccante. E il piatto è pronto. Poi metti il maiale così cotto in un panino con l’insalata di cavolo ed ecco il mio barbecue preferito”.

Per Dave Grohl ormai organizzare un barbecue e cucinare per gli amici è diventata un’occasione di condivisione, proprio come suonare e fare musica insieme: “Conosco la maggior parte di questi ragazzi – ha detto, riferendosi ai presenti al Dimebash – siamo amici da anni. Tra di noi c’è davvero il senso di comunità, siamo stati in tour insieme, ci siamo sostenuti a vicenda e oggi possiamo trascorrere del tempo insieme intorno al barbecue a ridere e a suonare ed è davvero molto bello. A volte ho cucinato per Rita e ho invitato anche i papà super perfettini della scuola privata della Valley – ha proseguito – e quando ho detto loro che sarebbe stata una serata metal con i Pantera si sono un po’ spaventati. Ma alla fine sono venuti e dopo tutti mi hanno detto ‘Erano tutti così gentili’. Alcune persone si aspettano di ritrovarsi davanti dei serial killer dell’heavy metal, ma non è così, è tutto così divertente – ha poi concluso - Condividi il cibo, la musica, le risate e, in questo caso in particolare, è un onore poter celebrare Dimebag”. Per il leader dei Foo Fighters, insomma, il barbecue perfetto è quello condiviso con le persone giuste, ossia gli amici e in generale le persone care.