Chester Bennington, i Grey Daze pubblicano un documentario sui suoi esordi. All'interno anche i genitori e il figlio Jaime

Nel periodo precedente alla sua morte, Chester Bennington era tornato a suonare con i Grey Daze, la band nella quale cantava prima di diventare famoso con i Linkin Park. Il cantante e i suoi amici avevano deciso di registrare di nuovo i loro pezzi del passato e di riproporre il loro primo album in una nuova edizione, uscita alla quale avrebbe fatto seguito un tour.

Purtroppo a causa della morte prematura del frontman tutto questo non è stato possibile. I Grey Daze, in accordo con la famiglia di Chester, hanno però deciso di registrare comunque quei pezzi, utilizzando le parti vocali che il cantante aveva inciso quando aveva appena 17 anni. Nei giorni scorsi il gruppo ha pubblicato il primo singolo di questo progetto, What’s In The Eye, e la potente voce di Chester è tornata a commuovere tutti i fan. Ma questo non è l’unico modo attraverso il quale i Grey Daze hanno deciso di onorare la memoria dell'amico.

La band ha infatti annunciato di aver realizzato un mini-documentario su Chester e sul lavoro fatto con lui per questo album di prossima uscita. Si tratta di una serie di puntate, la prima delle quali è stata pubblicata in anteprima su Loudwire, nelle quali i componenti della band, gli amici e la famiglia del cantante racconteranno le sue origini musicali, il suo esordio e la musica creata con i Grey Daze. Lo scopo di questo documentario è quello di celebrare il grande talento di questo artista, senza però omettere nulla, raccontando semplicemente chi era davvero e la musica che ci ha lasciato.

Ecco la prima puntata del documentario in questione: