Aerosmith: due guardie di sicurezza hanno impedito a Joey Kramer di entrare in sala prove. Guarda il video

Joey Kramer ha affermato di essere "estremamente deluso" dal rifiuto di un giudice di ripristinare la sua appartenenza agli Aerosmith.

Il giudice della Corte Suprema nella contea di Plymouth, nel Massachusetts, ha deciso che il batterista non può costringere i suoi compagni di band a partecipare all'esibizione ai Grammy Awards di domenica. Nonostante si sia ugualmente recato a Los Angeles per le prove, il batterista è stato allontanato durante il fine settimana.

"Anche se sono estremamente deluso dalla sentenza del giudice oggi, lo rispetto" ha dichiarato Kramer. "Sapevo che presentare una causa sarebbe stata una dura battaglia considerando che la policy aziendale non fa alcun riferimento nel caso in cui un membro della band ritorni da un infortunio o da una malattia. Tuttavia, la band ha aspettato fino al 15 gennaio per dirmi che non mi avrebbero permesso di suonare alla cerimonia di premiazione di questa settimana. Posso tenere la testa alta sapendo che ho fatto la cosa giusta: lottare per il mio diritto di celebrare il successo di una band a cui ho dedicato la parte migliore della mia vita aiutando a costruirla e a renderla grande."

Nonostante questo Kramer ha tentato ugualmente di raggiungere la band per le prove presentandosi davanti agli studi. Il batterista è stato allontanato da due guardie di sicurezza che gli hanno impedito l'accesso. Questo particolare fatto è stato ripreso in un video apparso in rete e in cui è possibile ascoltare in sottofondo le prove della band con un altro batterista.

Guarda il video:

Membro originale del leggendario gruppo di Boston, Kramer si è esibito per l'ultima volta con gli Aerosmith nell'aprile 2019 prima di un infortunio descritto dai media come una "lesione alla spalla".