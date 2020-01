La musica che ascoltiamo suscita almeno 13 emozioni fondamentali. Lo dice la scienza

La musica può farci emozionare e questo lo sapevamo: oggi, però, la scienza ci rivela che ascoltare musica può suscitare almeno 13 emozioni diverse. Lo dimostra uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Berkeley, i quali hanno esaminato le reazioni di più di 2500 persone negli Stati Uniti e in Cina all’ascolto di brani di diversi generi musicali, dal rock fino alla musica classica.

La ricerca ha così potuto individuare le principali sensazioni provocate dalla musica, categorizzate in questo modo:

divertimento

gioia

erotismo

bellezza

rilassatezza

tristezza

fantasia

trionfo

ansia

paura

fastidio

ribellione

energia

Alan Cowen, uno degli autori della ricerca che sta seguendo un dottorato in neuroscienze, ha spiegato: “Immaginate di organizzare una libreria musicale suddivisa in base alle emozioni, cercando di individuare la combinazione di sensazioni associata a ciascun brano. È proprio quello che abbiamo fatto noi con questo studio”.

I partecipanti sono stati reclutati attraverso la piattaforma di crowdsourcing Amazon Mechanical Turk: in seguito è stato chiesto loro di guardare diversi video musicali su YouTube che provocano diverse sensazioni. Da questi video, i ricercatori hanno costruito una raccolta di clip audio da utilizzare nelle fasi successive della ricerca, durante le quali ai partecipanti è stato chiesto di valutare circa 40 estratti musicali basati su 28 diverse categorie di emozioni e sul loro grado di intensità, dalle quali sono poi state estratte le 13 categorie più scelte dagli utenti.

Il professore di psicologia Dacher Keltner, altro autore della ricerca, ha puntualizzato che il loro scopo era quello di documentare nel modo più accurato possibile le emozioni provate con il linguaggio della musica. I ricercatori hanno poi utilizzato i dati raccolti per creare una mappa audio interattiva attraverso la quale è possibile ascoltare diversi estratti di canzoni raggruppate in base alle emozioni che suscitano: in questo modo, chiunque può verificare in prima persona se davvero quei brani provocano quelle sensazioni, oppure se, al contrario, si provano emozioni diverse rispetto alla maggior parte delle persone intervistate per questo studio.

Al di là della curiosità di scoprire quali emozioni provocano determinate canzoni, questo studio è molto interessante perché ha delle potenziali applicazioni in diversi campi, dalle terapie psicologiche e psichiatriche fino a quelle più “commerciali”: le piattaforme online di streaming, ad esempio, potrebbero studiare questi risultati per migliorare i propri algoritmi di ricerca e riuscire così di soddisfare le richieste degli utenti in base al loro umore.

Una curiosità emersa da questo studio è che le diverse culture possono influire anche sulla percezione delle emozioni attraverso la musica: i partecipanti americani e quelli cinesi sembrano concordare su tutte le emozioni evocate da determinate canzoni, ma a livelli differenti, come nel caso della rabbia che non è sempre vista come qualcosa di negativo. Qualche esempio? Le quattro stagioni di Vivaldi fanno sentire gli ascoltatori pieni di energie; Rock the Casbah dei Clash li fa sentire carichi, Somewhere Over The Rainbow provoca gioia. L’heavy metal, invece, viene provoca un sentimento di ribellione, mentre la musica del film Psycho suscita paura, come del resto è normale, visto il tipo di film.