Phil Collins ha ricordato la volta in cui aveva pensato di abbandonare i Genesis per unirsi agli Who!

Phil Collins ha raccontato, in un’intervista per la rivista Classic Rock, di quando ha pensato di lasciare i Genesis per sostituire negli Who, Keith Moon (scomparso il 7 settembre nel 1978). Quando ne parlò con Pete Townshend, Kenney Jones era diventato già il nuovo batterista della band e così Phil perse l'occasione: "Stavo lavorando con Townshend, subito dopo la morte di Moon, e gli dissi: Hai qualcuno che suoni la batteria? Perché mi piacerebbe farlo. Lascerò i Genesis. E Pete mi rispose: Cazzo, abbiamo appena chiesto a Kenney Jones".