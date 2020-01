Avenged Sevenfold: “Live In The Lbc & Diamonds In The Rough” usciranno per la prima volta in digitale. Tutte le info

Gli Avenged Sevenfold pubblicheranno per la prima volta in versione digitale il DVD/CD “Live in the LBC & Diamonds in the Rough”. “Diamonds In The Rough”, uscito originariamente nel 2008 come CD compilation con B-Side registrate durante la realizzazione dell’album di debutto della band, sarà disponibile in digitale e vinile dal 7 febbraio su Warner Records. “Live In The LBC”, originariamente presentato come DVD live con riprese dello show del 2008 alla Long Beach Arena, uscirà in digitale il 6 marzo su Warner Records. Entrambi gli album sono ora in pre-order

L’edizione 2020 in vinile e digitale di “Diamonds In The Rough” si arricchisce di 5 nuove tracce, tra le quali l’inedita “Set Me Free”. Il brano è stato registrato durante le sessioni per il sesto album “Hail To The King” ma mai pubblicata fino ad oggi. Tra le 16 tracce dell’album trovano posto alcuni dei brani favoriti dai fan, come “St, James”, “4AM”, “Lost It All” e la cover dei Black Sabbath “Paranoid”. Il vinile di “Diamonds In The Rough” sarà disponibile in edizione limitata trasparente.

TRACKLIST

Diamonds In The Rough:

1. Demons

2. Girl I Know

3. Crossroads

4. Flash Of The Blade (Iron Maiden Cover)

5. Until The End

6. Tension

7. Walk (Pantera Cover)

8. The Fight

9. Dancing Dead

10. Almost Easy (CLA Mix)

11. Afterlife (Alternate Version)

Tracce aggiunte alla nuova versione:

1. St. James (bonus track on Hail To The King limited edition)

2. Set Me Free (unreleased; recorded during the Hail To The King sessions)

3. 4 AM (B-side on the Welcome to the Family EP)

4. Lost It All (Bonus track on Japanese edition of Nightmare)

5. Paranoid (Black Sabbath cover)

Live In The LBC:

1. Critical Acclaim (Live)

2. Second Heartbeat (Live)

3. Afterlife (Live)

4. Beast and the Harlot (Live)

5. Scream (Live)

6. Seize the Day (Live)

7. Walk (Live)

8. Bat Country (Live)

9. Almost Easy (Live)

10. Gunslinger (Live)

11. Unholy Confessions (Live)

12. A Little Piece of Heaven (Live)