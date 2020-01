IDays: i Rival Sons UFFICIALI in concerto il 13 giugno in apertura agli Aerosmith

I Rival Sons si aggiungono al cartellone di IDays 2020 nella giornata di Aerosmith e Incubus!

La band americana sarà sul palco del MIND Milano Innovation District nella giornata di sabato 13 giugno 2020.

Il gruppo statunitense dalle sonorità rock e blues è candidato ai prossimi Grammy Awards 2020 nelle categorie ‘miglior album rock’ e ‘miglior performance rock’.

Arrivati ai 10 anni di carriera, i Rival Sons hanno pubblicato l’anno scorso il loro ultimo disco “Feral Roots”, anticipato dal brano “Back in the Woods” e prodotto dal loro fedele collaboratore Dave Cobb (candidato ai Grammy). La band, formata da Jay Buchanan (Voce), Scott Holiday (chitarra), Dave Beste (basso) e Mike Miley (batteria), è attualmente in tour per presentare il nuovo disco.