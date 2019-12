Incubus: UFFICIALE ad IDays il 13 giugno in apertura agli Aerosmith

Gli Incubus suoneranno ad Idays 2020 il prossimo 13 giugno!

La band di Brandon Boyd salirà sul palco del MIND Milano Innovation District in apertura agli Aerosmith.

Gli Incubus si aggiungono al cast della nuova edizione di I-DAYS che comprende già SYSTEM OF A DOWN e KORN il 12 giugno 2020, gli AEROSMITH il 13, i FOO FIGHTERS il 14 e VASCO il 15 giugno.

I biglietti per tutte le date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme digitali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Gli Incubus pubblicheranno prossimamente un nuovo album di inediti, anticipato dal singolo “Into the summer”

VIRGIN RADIO È LA RADIO UFFICIALE DEL CONCERTO