Pearl Jam: annunciato ufficialmente il nuovo album "Gigaton"! Uscirà il 27 marzo. Tutti i dettagli e la copertina

Con un video annuncio diffuso sui canali social i Pearl Jam hanno ufficializzato il titolo e la data di uscita di Gigaton, il nuovo album di inediti della band di Eddie Vedder.

In una nota Mike McCready spiega: "Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio. A volte è stato emotivamente oscuro e confuso, ma anche un viaggio emozionante e sperimentale verso la redenzione musicale. Lavorare con i miei compagni di band su Gigaton alla fine mi ha dato più amore, consapevolezza e conoscenza nei confronti della necessità di una connessione umana in questi tempi".

La copertina ufficiale di Gigaton:

Il nuovo album uscirà il prossimo 27 marzo ed è già diponibile al preorder il singolo in formato 7 pollici dal titolo "Dance Of The Clairvoyants".

