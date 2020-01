Fire Fight Australia: Queen e Alice Cooper saranno headliner nel concerto benefico per l’Australia. I primi nomi ufficiali

Queen e Alice Cooper sono stati i primi nomi annunciati tra gli artisti che si esibiranno in un concerto di beneficenza realizzato per sostenere l’Australia, devastata negli ultimi mesi da gravi incendi in molte zone del Paese. Il concerto si terrà il prossimo 16 febbraio sul palco dello Stadio di Sydney.

Il chitarrista dei Queen, Brian May, ha rivelato che inizialmente era stato chiesto alla band di suonare in una data a scelta durante i loro sette concerti in programma, insieme ad Adam Lambert, a Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide e la Gold Coast, previsti dal 13 al 29 febbraio.

Secondo 7 News, lo spettacolo “Fire Fight Australia”, si svolgerà per oltre nove ore e tutti i proventi dell'evento saranno devoluti alle diverse organizzazioni che stanno lavorando duramente per contrastare gli incendi in corso.

We are proud and humbled to present a spectacular line up of artists to perform at #FireFightAustralia on Sunday 16 Feb 2020 at @ANZStadium to raise money for national bushfire relief.



Tickets go on sale TODAY at 12noon AEDT

70.000 biglietti sono già in vendita da oggi, 13 gennaio, sul sito Fire Fight Australia, a 70, 85 e 100 dollari. Ecco la lista completa degli artisti che parteciperanno e che sono stati annunciati finora:

Alice Cooper

Amy Shark

Baker Boy

Conrad Sewell

Daryl Braithwaite

Delta Goodrem

Grinspoon

Guy Sebastian

Hilltop Hoods

Icehouse

Illy

Jessica Mauboy

John Farnham

k.d. lang

Lee Kernaghan

Olivia Newton-John

Peking Duk

Pete Murray

Queen & Adam Lambert

Tina Arena

William Barton