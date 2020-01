Pearl Jam, novità in arrivo? Pubblicata una misteriosa immagine sui social. Guarda la foto

I Pearl Jam stanno tornando con un nuovo lavoro? La band di Eddie Vedder ha da poche ore condiviso sui social una misteriosa immagine che potrebbe far pensare ad una probabile copertina per un nuovo singolo o lavoro in studio.

L'artwork è stato condiviso sui profili social dei Pearl Jam e non riporta alcuna scritta o descrizione, a parte il nome stilizzato della band. Le reazioni dei follower nei commenti sono praticamente un coro univoco. "New Album? New Tour?".

Guarda l'immagine: