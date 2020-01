David Bowie: pubblicata una nuova versione di The Man Who Sold The World. Ascoltala qui

Una versione alternativa di "The Man Who Sold The World" di David Bowie è stata pubblicata oggi in occasione di quello che sarebbe stato il 73° compleanno del grande Duca Bianco.

Questa particolare versione del leggendario brano di Bowie è stata estratta dall'EP digitale di sei tracce Is It Any Wonder. Le restanti cinque tracce saranno pubblicate dal prossimo 17 gennaio con cadenza settimanale sulle maggiori piattaforme di streaming.

"The Man Who Sold The World" sarà inclusa anche nell'album di nove tracce ChangeNowBowie, registrato e trasmesso dalla BBC in occasione del 50° compleanno di Bowie nel 1997.

"ChangesNowBowie" uscirà su CD e LP in occasione del Record Store Day 2020 del prossimo 18 aprile. In copertina comparirà un bellissimo scatto realizzato al Duca Bianco dall'artista Albert Watson a New York nel 1996.

Ascolta qui la versione alternativa di "The Man Who Sold The World":