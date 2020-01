I Metallica doneranno più di 500mila dollari per aiutare l’Australia nell'emergenza incendi

Gli incendi che stanno devastando l’Australia hanno sconvolto il mondo e in queste ore sono tante le persone che stanno cercando di contribuire in qualche modo per inviare un aiuto alle popolazioni colpite da questa tragedia. Tra queste ci sono anche i Metallica che, con grande generosità, hanno deciso di donare 750mila dollari australiani, ossia circa 516mila dollari statunitensi, al NSW Rural Fire Service e alla Victoria Country Fire Authority, due enti australiani per i servizi antincendio che si stanno occupando dell’emergenza in corso.

Nello specifico, il NSW Rural Fire Service è la più grande organizzazione di vigili del fuoco volontari situata nel Nuovo Galles del Sud, mentre la Victoria Country Fire Authority è un'altra associazione di volontari nella regione di Victoria: i soldi donati serviranno a entrambe per portare avanti il loro lavoro non solo nel tentativo di domare gli incendi, ma anche e soprattutto nel donare assistenza e aiuti agli abitanti delle zone colpite.

I Metallica hanno diffuso questo comunicato: “Siamo stati totalmente sopraffatti dalla notizia degli incendi spontanei che stanno spazzando via milioni di ettari di vegetazione in tutta l’Australia, con un impatto maggiore nel Nuovo Galles del Sud e nella regione di Victoria – si legge nella nota – la conseguente distruzione e gli effetti devastanti sugli abitanti, gli animali, l’ambiente e quella terra incredibile che è l’Australia, è davvero straziante”.

La band ha quindi lanciato un appello rivolto anche ai loro fan: “Per favore, unitevi a noi e fate tutto ciò che potete per aiutare l’Australia. Noi, con la nostra fondazione All Within My Hands, doneremo 750mila dollari australiani al NSW Rural Fire Service e alla Country Fire Authority di Victoria per contribuire ai soccorsi”. In questo periodo in Australia sta iniziando l’estate e le temperature raggiungeranno il loro picco proprio tra gennaio e febbraio, per questo motivo si teme che gli incendi possano durare per mesi. Ecco perché per i Metallica è davvero fondamentale che tutti, a seconda delle loro possibilità, contribuiscano con una donazione per aiutare le vittime di questa terribile situazione.