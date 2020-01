R.E.M.: pubblicato il nuovo inedito di Michael Stipe "Drive to the Ocean". Ascoltalo qui

In occasione del suo sessantesimo compleanno, il leggendario leader dei R.E.M. Michael Stipe ha pubblicato il suo nuovo singolo "Drive to the Ocean", secondo estratto da quello che dovrebbe essere prossimamente il suo primo album solista.

I diritti e i proventi della vendita e dello stream della canzone saranno devoluti per i primi 365 giorni interamente all'associazione Pathway to Paris, fondata da Jesse Paris Smith (figlia di Patti Smith) e Rebecca Foon.

Pathway to Paris è un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata a trasformare l'accordo di Parigi in realtà attraverso l'impegno pubblico, l'innovazione, l'organizzazione di eventi culturali e il sostegno ad iniziative guidate dai cittadini e dalle città affinché possano crescere e svilupparsi gli ambiziosi progetti contro il cambiamento climatico.

Riguardo alla pubblicazione di questo secondo singolo, Michael Stipe ha dichiarato: "Sono così felice di collaborare con "Pathway To Paris" anche per il 2020. Il lavoro che stanno svolgendo è vitale e fondamentale, è essenziale per un futuro che possiamo e dobbiamo rivendicare come nostro".

Il lancio di "Drive to the Ocean" è stato accompagnato anche dalla pubblicazione di un videoclip diretto e ideato dallo stesso Michael Stipe. Guardalo qui: