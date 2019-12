Tool: la band spiega il significato del titolo del nuovo album Fear Inoculum

In un’intervista per la rivista Metal Hammer, il bassista e il batterista dei Tool, Justin Chancellor e Danny Carey, hanno spiegato il significato del titolo del nuovo album della band, Fear Inoculum.

Chancellor ha raccontato delle sue paure riguardo il gruppo: "Quando si invecchia, si vuole imparare, si vuole cambiare, ci si vuole evolvere e non si vuole vivere nella paura. La paura è l'assassina della mente”, ha dichiarato il musicista. “Non posso parlare a nome di tutti, ma invecchiando si pensa a quello che si ha da offrire e a qual è lo scopo della propria vita. Siamo musicisti e abbiamo questo dono che ci è stato regalato. Non vogliamo deludere, quindi immagino che la nostra più grande paura sia quella di arrenderci", ha concluso. E Danny Carey ha aggiunto: "Ci sentivamo un po’ come se stessimo crescendo come band e non ce ne fregava più un cazzo di quello che pensano gli altri. In un certo senso, abbiamo vinto le nostre paure nei confronti dei critici. Il significato di Fear Inoculum è un po’ come ‘Liberatevi della paura e non preoccupatevi di essa’, specialmente dopo che ci abbiamo messo così tanto tempo a tornare".

Fear Inoculum, ultimo disco in studio della band dopo 10,000 Days del 2006, è stato indicato dalla rivista Metal Hammer come il miglior album del 2019, mentre i Tool torneranno in tour a gennaio con una serie di concerti negli Stati Uniti, prima di spostarsi in Australia e in Nuova Zelanda a febbraio.