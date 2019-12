Ozzy Osbourne e Sharon insieme sul set del video "Under The Graveyard". Guarda il video del dietro le quinte

Ozzy Osbourne ha pubblicato in rete il video del dietro le quinte della realizzazione del suo ultimo videoclip "Under The Graveyard", con protagonista Jack Kilmer, figlio del grande Val Kilmer.

Per la realizzazione di questo video il Principe delle tenebre ha collaborato nuovamente con l'acclamato regista e sceneggiatore Jonas Åkerlund, che ha lavorato con Osbourne in passato per i video di "Let Me Hear You Scream" e "Gets Me Through".

Il video semi-autobiografico è stato girato a Los Angeles e porta sullo schermo gli attori Jack Kilmer (Ozzy Osbourne) e Jessica Barden (Sharon Osbourne). Ambientato alla fine degli anni '70 nella prima parte della carriera da solista di Ozzy, il video racconta i vizi, gli eccessi e le oscurità della vita del frontman e di come una mano amica e l'amore incondizionato possano cambiare tutto.

Ozzy, raccontando la realizzazione del video, ha dichiarato: "Per "Under The Graveyard", Jonas ha sviluppato la storia in un "mini film". Ma ad essere sinceri per me è stato davvero difficoltoso guardare le riprese perché mi hanno riportato alla mentre alcuni dei momenti più bui della mia vita. Per fortuna, Sharon era lì a prendermi per mano e a credere in me. Era la prima volta che lo faceva, per rimettermi in sesto e ricostruirmi, e sicuramente non è stato l'ultimo."

La scorsa settimana, "Under The Graveyard" ha conquistato la prima posizione nella classifica Rock Radio negli Stati Uniti. È la terza volta che Ozzy raggiunge la prima posizione in questa classifica.

Il mese scorso Ozzy ha pubblicato anche il secondo singolo "Straight To Hell", registrato insieme al chitarrista dei Guns N' Roses Slash, che sarà contenuto in "Ordinary Man", il nuovo album di studio registrato a Los Angeles assieme ad Andrew Watt alla chitarra, Duff McKagan (GUNS N 'ROSES) al basso e a Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS) alla batteria.

Guarda il video del backstage di Under The Graveyard: