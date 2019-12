System of a Down, John Dolmayan: “Forse è arrivato il momento di mettere da parte gli ego spropositati e lavorare insieme”

Il ritorno di John Frusciante nei Red Hot Chili Peppers potrebbe far riflettere anche altre band che stanno affrontando periodi difficili, spingendoli a rivedere le loro posizioni per trovare un compromesso e riuscire a ritrovare l’armonia perduta. Sarebbe, ad esempio, il caso dei System of a Down: com’è ormai noto, la band, pur continuando a esibirsi di tanto in tanto, non pubblica nuova musica ormai da ben 14 anni, nonostante la costante richiesta da parte dei fan.

Di questo argomento se ne è parlato tanto e gli stessi componenti del gruppo hanno fornito varie spiegazioni: il problema consisterebbe sostanzialmente in una divergenza di opinioni tra Serj Tankian, accusato di voler avere il controllo sul gruppo, sul rapporto con i media e soprattutto sul processo creativo, e il resto del gruppo, in particolare Daron Malakian.

Oggi a invocare la pace nella band è il batterista John Dolmayan che su Instagram ha condiviso un’immagine molto significativa: nel post compaiono, infatti, i loghi dei Tool, dei Rage Against The Machine, dei Red Hot Chili Peppers e degli stessi System of a Down. I Tool quest’anno hanno finalmente pubblicato il nuovo album dopo anni di attesa; i RATM hanno annunciato una reunion, i Red Hot Chili Peppers, invece, hanno appunto annunciato il ritorno di Frusciante.

Questi tre gruppi, insomma, sono riusciti a superare gli ostacoli incontrati negli ultimi anni. Adesso sarebbe arrivato il momento di voltare pagina anche per i System of a Down. È proprio questo il senso del discorso di Dolmayan: “Tre di queste band sono riuscite a uscire da una situazione difficile e a lavorare insieme per uno scopo comune – ha scritto il batterista nel suo post – forse anche la quarta può riuscirci. Forse è arrivato il momento di mettere da parte tutte le st*****te, mettere alla porta gli ego spropositati, e fare tutti insieme quello che uno solo di noi non può fare da solo. Forse, e ripeto forse, accadrà un miracolo di Natale. Forse può essere il miracolo dei System of a Down”.

L’invito è chiaro: John Dolmayan sta chiedendo ai suoi compagni di superare le divergenze personali, di mettere da parte l’ego e di tornare a fare musica insieme. Il post è stato molto apprezzato dai fan che per la loro band preferita sperano proprio quello che si augura il batterista. Serj Tankian ha preferito rispondere con ironia: “Non ho quello sticker dei System – ha commentato – mi piace la versione sotto sopra”. L’immagine del logo della band condivisa nel post presenta la scritta capovolta. Ora non resta che attendere la reazione degli altri e sperare che possa davvero accadere il miracolo e che, insieme al tour che li vedrà esibirsi anche a Milano a giugno del 2020, arrivi anche il tanto atteso nuovo album.