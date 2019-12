Keanu Reeves di nuovo insieme ad Alex Winter in "Bill & Ted 3": si chiamerà Face the Music! Le prime foto dal set

Uscirà nelle sale USA, il 21 agosto 2020, il terzo capitolo delle saga fantascientifica e demenziale "Bill & Ted": "Bill & Ted Face the Music". In questi giorni sono uscite le prime immagini di questa nuova avventura che vede come protagonisti i consolidati Keanu Reeves e Alex Winter. Le foto mostrano l'iconica coppia nella cabina telefonica che viaggia nel tempo, mentre nella seconda immagine, i due attori fissano Sadler's Reaper. L’immagine finale vede Kid Cudi - interpretato da Kid Cudi stesso - in piedi accanto alle figlie di Bill e Ted (Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine). Nel cast è stato confermato anche William Sadler nella parte della Morte.

The time has come, dudes! Your first look at #FacetheMusic is here! In theaters August 21, 2020. pic.twitter.com/K4tXKihPem