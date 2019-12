Greta Van Fleet: Danny Wagner ha svelato i sui suoi batteristi preferiti

Durante un’intervista per la rivista Drum Magazine, il batterista dei Greta Van Fleet, Danny Wagner, ha commentato l'album di debutto del gruppo, Anthem of the Peaceful Army. E quando gli è stato chiesto di individuare il brano con cui ha 'combattuto' di più in studio, il musicista ha optato per Lover, Leaver (Taker, Believer), spiegando: "Avremmo potuto registrare quella traccia in sezioni, ma volevamo davvero strapparla in un solo take. Dal vivo, cambia così tanto… e stavo pensando: Ok, come faccio ad impacchettare tutte queste sezioni in una canzone e a renderla aggressiva ma naturale, sapendo che sarà per sempre?”.

Sul brano finito, Wagner ha aggiunto: “Beh, lo ascolti e dici: Ehi, è fantastico! Ma probabilmente avrei potuto farlo meglio con un altro tentativo. Abbiamo appena iniziato a registrare dischi. Abbiamo ancora molto da imparare". Interrogato poi sulle sue influenze musicali, Danny ha menzionato il batterista dei Beatles, Ringo Starr e John Bonham dei Led Zeppelin, chiamandoli "i due più grandi", ed aggiungendo: "Bonham aveva quel modo di unire così tanti stili ed anche quando faceva qualcosa di complesso, sembrava comunque semplice. Per quanto riguarda Ringo è creativo ed unico forse perché è un mancino che suona con il kit predisposto per un batterista destrorso”.