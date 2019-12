Foo Fighters: Taylor Hawkins ricorda il suo primo incontro con Alanis Morissette

Il batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins, ha ricordato il suo primo incontro con Alanis Morissette, che ha ricevuto l’Icon Award al Billboard Women in Music 2019, a Los Angeles. La cantante è stata premiata proprio dal musicista che lei stessa aveva voluto in tour a metà degli anni Novanta.

Alla domanda su come era stato presentato alla Morissette, Hawkins ha raccontato a Billboard di aver avuto l'opportunità di fare un concerto con lei nel 1995, quando aveva 23 anni, dopo un incontro con il manager della cantante. Fu poi invitato a suonare la batteria nel suo disco: "Ho ricevuto tre canzoni su una cassetta, era quell'epoca. Ho sentito You Oughta Know e Learn e abbiamo iniziato a provare".

Su cosa significhi lavorare con Alanis, il batterista ha poi aggiunto: "Ero giovane e lei era giovane. Più giovane di me. E doveva diventare una specie di capo nel giro di un mese. Ha dato a tutti noi molto spazio. Voglio dire, ho distrutto le sue canzoni, mettendoci sopra ogni sorta di materiale per la batteria, ma lei era davvero aperta. È prima di tutto e soprattutto un'artista. E poi l'ho vista diventare una persona fantastica".